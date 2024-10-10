Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»

Дениз Ундав рассказал, почему его не интересуют роскошные вещи.

– Твой приезд в сборную Германии с синим пакетом для мусора стал вирусным. Ты мог подумать, что это привлечет столько внимания?

– Нет, ни в коем случае. Я взял его у нашего администратора в «Штутгарте », потому что использую его для перевозки своих бутс и кроссовок, потому что они пахнут, и я не люблю, когда они лежат в моей сумке. Поэтому я взял с собой пакет для мусора и не придал этому значения. Но, очевидно, многим людям было очень, очень приятно, что я остался таким приземленным.

– Для тебя это важно, не так ли?

– Да, 100 процентов. То, что я теперь профессионал и больше не играю в третьей или четвертой лиге, не значит, что мне нужно покупать 100 брендовых сумок. Я предпочитаю поступать так же, как если бы играл в районной лиге. Думаю, именно поэтому я нравлюсь некоторым людям, и я просто стараюсь оставаться таким.

– Что для тебя роскошь?

– Для меня роскошь – это, конечно, проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь. Даже если это сложно в данный момент, когда я часто в разъездах. А в остальном, для меня самое главное – оставаться здоровым, и это все, что нужно в жизни.

Конечно, можно побаловать себя чем-нибудь в отпуске. Но у меня есть, может быть, одна сумка и пара часов, а в остальном я ношу одну и ту же одежду уже семь или восемь лет. Я просто не люблю ходить по магазинам и не являюсь поклонником вещей от Louis Vuitton или чего-то подобного.

– Значит, ты не похож на бывшего игрока «Лейпцига» Ибраиму Конате, который вызвал ажиотаж своей маской в сборной Франции?

– Если бы я так сделал, думаю, мои друзья и моя семья подняли бы меня на смех. Вот почему я предпочитаю этого не делать. В конце концов, брюки – это просто брюки, будь они от H&M или люксового бренда.

Никого не должно волновать, что на вас надето, но многие люди считают, что они обязаны носить [определенную одежду]. Но я никогда не придавал этому значения и, к счастью, до сих пор не придаю, – сказал нападающий «Штутгарта» и сборной Германии.