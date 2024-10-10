  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»
5

Ундав о моде: «Брюки – это просто брюки, будь они от H M или люксового бренда. Роскошь – проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь»

Дениз Ундав рассказал, почему его не интересуют роскошные вещи.

– Твой приезд в сборную Германии с синим пакетом для мусора стал вирусным. Ты мог подумать, что это привлечет столько внимания?

– Нет, ни в коем случае. Я взял его у нашего администратора в «Штутгарте», потому что использую его для перевозки своих бутс и кроссовок, потому что они пахнут, и я не люблю, когда они лежат в моей сумке. Поэтому я взял с собой пакет для мусора и не придал этому значения. Но, очевидно, многим людям было очень, очень приятно, что я остался таким приземленным.

– Для тебя это важно, не так ли?

– Да, 100 процентов. То, что я теперь профессионал и больше не играю в третьей или четвертой лиге, не значит, что мне нужно покупать 100 брендовых сумок. Я предпочитаю поступать так же, как если бы играл в районной лиге. Думаю, именно поэтому я нравлюсь некоторым людям, и я просто стараюсь оставаться таким.

– Что для тебя роскошь?

– Для меня роскошь – это, конечно, проводить время с семьей и наблюдать, как растет дочь. Даже если это сложно в данный момент, когда я часто в разъездах. А в остальном, для меня самое главное – оставаться здоровым, и это все, что нужно в жизни.

Конечно, можно побаловать себя чем-нибудь в отпуске. Но у меня есть, может быть, одна сумка и пара часов, а в остальном я ношу одну и ту же одежду уже семь или восемь лет. Я просто не люблю ходить по магазинам и не являюсь поклонником вещей от Louis Vuitton или чего-то подобного.

– Значит, ты не похож на бывшего игрока «Лейпцига» Ибраиму Конате, который вызвал ажиотаж своей маской в сборной Франции?

– Если бы я так сделал, думаю, мои друзья и моя семья подняли бы меня на смех. Вот почему я предпочитаю этого не делать. В конце концов, брюки – это просто брюки, будь они от H&M или люксового бренда.

Никого не должно волновать, что на вас надето, но многие люди считают, что они обязаны носить [определенную одежду]. Но я никогда не придавал этому значения и, к счастью, до сих пор не придаю, – сказал нападающий «Штутгарта» и сборной Германии.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ran
logoШтутгарт
logoбундеслига Германия
logoСборная Германии по футболу
logoИбраима Конате
logoДениз Ундав
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусиала, Рюдигер, Виртц, Хавертц, Киммих – в заявке сборной Германии на матчи с Нидерландами и Боснией в Лиге наций
103 октября, 08:34
«Боруссия» Дортмунд проиграла впервые в сезоне – 1:5 со «Штутгартом». Ундав сделал дубль, у Миттельштедта два ассиста
4022 сентября, 17:23
Вязкий старт «Реала» в ЛЧ: добили «Штутгарт» только после 80-й. Спас Рюдигер
4418 сентября, 05:38
«Нельзя обосраться. Если ты боишься «Реала» только потому, что это «Реал», то проиграешь. Тогда не надо даже ехать на матч». Ундав об игре с мадридцами
816 сентября, 15:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юран о том, что Селюк назвал его коррупционером: «Мне смешно, если честно. Я реагировать не буду»
315 минут назад
Холанд стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в 24 года – у него 34 гола в 36 матчах
3327 минут назад
У Холанда 14 голов в 13 матчах сезона за «Ман Сити» и сборную. Норвежец дважды забил Словении
528 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина в гостях у Венесуэлы, Бразилия сыграет с Чили, Колумбия против Боливии
2631 минуту назадLive
Селюк о Юране: «Коррупционер, играл договорняки, получал от футболистов деньги, выпуская их, сидит в откатах на всех трансферах и так далее»
2638 минут назад
Самый молодой автор гола в истории сборной России. Кто это из футболистов РПЛ?
2сегодня, 19:00Спецпроект
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
144сегодня, 18:45Live
Кассано о сообщении от Роналду: «Я сказал, что он не входит в мой топ-10 лучших игроков. Криштиану прислал мне список своих голов и трофеев»
92сегодня, 18:34
Карпин о РУСАДА на тренировке сборной России: «Какой вообще смысл приезжать в последний день, когда все люди разъезжаются?»
11сегодня, 18:26
Экс-жена Аршавина о его новой девушке: «Она себе выписала путевку в ад. Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?»
30сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
Англия – Греция – 0:1. Павлидис сделал дубль. Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Сака получил травму бедра в матче Англия – Греция. Хавбек выходил в старте во всех играх «Арсенала» в сезоне
3 минуты назад
«Атлетико» оштрафован на 30 000 евро за демонстрацию фанатами нацистского приветствия на матче с «Бенфикой»
14 минут назад
Италия – Бельгия – 2:2. Троссард сравнял счет. Онлайн-трансляция
1321 минуту назадLive
Врач об уходе Варана из футбола в 31 год: «Будет больше таких случаев. Много матчей и мало отдыха, невозможно не получить травм в 4-5 сезонах при таких нагрузках»
322 минуты назад
Родри и Карвахаль на костылях посетили сбор сборной Испании. Партнеры встретили их аплодисментами
333 минуты назадФото
Пеллегрини удалили в 1-м тайме матча Италия – Бельгия. Гости забили через 2 минуты
547 минут назадФото
Йорди Кройфф о сравнениях Ямаля с Месси: «Посмотрим, когда ему будет 30 лет. Но Ламин может ознаменовать собой эпоху»
657 минут назад
Эль-Хилали из «Эспаньола» отказал «Барсе» дважды: «Даже не думал. Я фанат клуба и останусь здесь навсегда, если мне дадут пожизненный контракт»
12сегодня, 19:19
Израиль – Франция – 1:2. Нкунку забил. Онлайн-трансляция
7сегодня, 19:14Live