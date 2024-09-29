Мусиала о критике за индивидуализм: «Никогда не хотел быть тем, кто ведет мяч, чтобы сделать яркую нарезку в инстаграм. Стараюсь быть полезным для команды, в каждом матче нужно разное»

Джамал Мусиала высказался об отношении к критике.

Так, недавно экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн , выступающий в качестве немецкого эксперта, раскритиковал полузащитника «Баварии» за излишний индивидуализм.

– Это задело?

– Задело? (смеясь). Нет, я и так самокритичный человек. Критики будут всегда. Я не слишком много смотрю, что говорят в социальных сетях. Там вы увидите много хороших комментариев, но один плохой останется в голове. Поэтому я уже стараюсь держаться подальше от этого.

Самое важное – это обратная связь, которую я получаю от тренеров, игроков, команды, моих мамы и папы. Это то, к чему я бы относился более серьезно.У каждого своя точка зрения. Я просто стараюсь делать все, что полезно для команды.

Я не делаю ничего лишнего. Я никогда не хотел быть игроком, который ведет мяч только для того, чтобы сделать яркую нарезку для инстаграм или что-то в этом роде. Я не такой игрок.

В некоторых играх я делаю намного больше передач и, возможно, иду в дриблинг только раз, а в некоторых играх команде нужно, чтобы я больше вел мяч, больше рисковал, может быть, чаще терял мяч. Но если это необходимо в игре... Каждый матч отличается, для каждой игры [нужны] разные вещи, – заявил Мусиала .