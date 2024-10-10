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Лепехин о том, сколько Батраков будет держать уровень: «Надеюсь, что лет 15. Если он в таком возрасте может так играть, что помешает ему делать это и дальше?»

Константин Лепехин оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Награда лучшему игроку месяца, конечно, вызовет у него положительные эмоции. Парень хорошо начал сезон и заявил о себе.

Сколько он еще сможет играть на таком уровне? Я надеюсь, что лет 15. Причем я даже не шучу. Если он в таком возрасте уже доказал, что может вот так играть, то что помешает ему делать это и дальше?

Стоит ли ему уже сейчас соглашаться на переход в европейский клуб, если будет такая возможность? Если будет хороший вариант, то почему нет? Уезжать можно и в молодом возрасте, ничего страшного в этом нет. Главное понять для себя, что ты готов и что потом не будешь жалеть в случае отказа», – сказал бывший игрок «Зенита».

Репортаж из дома Алексея Батракова – все о взрослении нашей новой звезды

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
Константин Лепехин
logoАлексей Батраков
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