Глушаков о молодых игроках «Локо»: «Галактионов не дает им расслабиться. В «Спартаке» тоже было много Месси. Говорили, что это все таланты, а потом раз – и пропадали люди»
Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 27 очков после 11 туров.
– Безусловно, «Локомотив» очень хорош в этом сезоне. Подобрали такую команду молодую, бегущую, и видно руку тренера. Адекватно воспринимают его слова, нет пижонства, организованно играют, отрабатывают и в обороне, и в атаке.
Что самое интересное, конкуренция [внутри команды] – одни играют, другие не играют. Это все дает плоды. Они сыграли сейчас с «Крыльями». Они хорошо играли, но Лантратов «Локомотив» вытащил, конечно. Как говорится, вратарь – полкоманды. В моментах, когда в обороне где‑то кто‑то не добежал, не доиграл, вратарь выручил. Видно, что есть команда, коллектив. В этом году они поборются точно за золото.
Это сделать, конечно, трудно. Но у них видна рука тренера. Он им не дает, мне кажется, расслабиться. И по пресс‑конференциям виден его настрой, как он и журналистам говорит о молодых футболистах: поменьше говорите, чтобы они не звездились. Много было Месси у нас. И в «Спартаке» тоже. Говорили, что это все таланты, а потом раз – и пропадали люди.
– Молодежь «Локомотива», Алексей Батраков, например. Глядя на него, кажется, что для него сезон минимум третий, четвертый.
– Видно и по интервью в том числе, что он со светлой головой парень, общается нормально, в эйфории не летает. Он разговаривает нормально и в каждой игре очки «Локомотиву» приносит. Главное, чтобы силенок у него хватило до конца сезона. Потому что он молодой, эмоции, сейчас шараханья вот эти, журналисты, интервью, фотографии, болельщики.
– Ваш совет ему? Где гарантии, что это все сохранится?
– Это от него только зависит, от его воспитания, его родителей. Думаю, у него все в порядке будет, – сказал полузащитник «Химок».
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