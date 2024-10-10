Булыкин считает «Зенит» самым популярным клубом России за границей: «Все смотрят таблицу – они чемпионы, покупают хороших легионеров за большие деньги»

Дмитрий Булыкин считает «Зенит» самым популярным клубом России за границей.

Ранее полузащитник Александр Головин высказался о самом популярном клубе России: «Зенит », думаю. В «Монако» о нем слышат чаще».

«За границей все даже банально смотрят таблицу, а «Зенит» – чемпион, поэтому, конечно, они знают эту команду больше, нежели другие.

И легионеры рассказывают про «Зенит», поэтому, вероятно, правда в этих словах есть. Да и покупают петербуржцы хороших легионеров за большие деньги, так что про сине-бело-голубых все наслышаны. Не удивлен, если Головин так считает.

Самый популярный клуб в России в целом? И «Спартак » в свое время очень достойно выступал, и ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, и «Зенит» завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Помимо прочего, «Локомотив» долго шумел в еврокубках.

Безусловно, это запоминается. У многих людей и в памяти, и в истории это остается. Наверное, «Зенит» – один из самых узнаваемых клубов, потому что завоевали и европейские трофеи, и в России стабильно забирают свое», – сказал бывший нападающий «Локомотива », «Динамо» и «Байера» Булыкин .