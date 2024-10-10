Булыкин считает «Зенит» самым популярным клубом России за границей: «Все смотрят таблицу – они чемпионы, покупают хороших легионеров за большие деньги»
Ранее полузащитник Александр Головин высказался о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще».
«За границей все даже банально смотрят таблицу, а «Зенит» – чемпион, поэтому, конечно, они знают эту команду больше, нежели другие.
И легионеры рассказывают про «Зенит», поэтому, вероятно, правда в этих словах есть. Да и покупают петербуржцы хороших легионеров за большие деньги, так что про сине-бело-голубых все наслышаны. Не удивлен, если Головин так считает.
Самый популярный клуб в России в целом? И «Спартак» в свое время очень достойно выступал, и ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, и «Зенит» завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Помимо прочего, «Локомотив» долго шумел в еврокубках.
Безусловно, это запоминается. У многих людей и в памяти, и в истории это остается. Наверное, «Зенит» – один из самых узнаваемых клубов, потому что завоевали и европейские трофеи, и в России стабильно забирают свое», – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Байера» Булыкин.
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