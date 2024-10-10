Пономарев о словах Головина про «Зенит»: «Совсем оторвался от России, он уже француз. Самые популярные команды в России – «Динамо», ЦСКА и «Спартак», «Зенит» – ни в коем случае»

Владимир Пономарев отреагировал на слова Александра Головина о «Зените».

Ранее полузащитник «Монако » назвал «Зенит» самым популярным российским клубом, отметив, что игроки его команды наслышаны о нем больше всего.

«Конечно, не согласен. Просто Головин совсем оторвался от России, он уже француз, так что здесь он не прав. Александр оценивает по иностранцам, которые сейчас выступают в «Зените ». Конечно, там сейчас десять человек иностранцев. Они богатенькие, хоть и «Газпром» сейчас в убытке.

Самые популярные команды в России – московские «Динамо », ЦСКА и «Спартак ». Трудно сказать, кто из них популярнее. Правда, сейчас упал интерес к футболу, поскольку наши игроки не дают ничего интересного.

А так он вообще не прав в этой ситуации. Головин – француз, вот и все. «Зенит» – ни в коем случае», – заявил бывший игрок ЦСКА .