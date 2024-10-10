Евгений Алдонин: «Зенит» не станет до конца народной командой. Там игру определяют не наши, а иностранцы. В «Спартаке» в свое время из российских игроков строился чемпионский костяк»
Евгений Алдонин отреагировал на слова Александра Головина о «Зените».
Ранее полузащитник «Монако» рассказал, что игроки его клуба чаще всего слышат о «Зените».
«Учитывая их успехи за последние годы, популярность вполне понятна. Если «Зенит» не самый популярный клуб, то один из.
Могут ли они стать народной командой, как «Спартак»? Ну, не знаю. В «Спартаке» в свое время было очень мало легионеров, из российских игроков строился чемпионский костяк, а в «Зените» игру определяют не наши, а иностранцы. «Зенит» не станет до конца народной командой.
Безусловно, дети склонны болеть за те команды, которые побеждают, и для следующего поколения ориентиром может являться «Зенит», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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