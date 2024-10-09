Головин о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще»

Александр Головин назвал самый популярный за рубежом российский клуб.

– Какой российский клуб, на твой взгляд, сейчас самый популярный? Упоминание какой команды чаще всего долетает до Франции?

– Думаю, «Зенит». У нас в команде игроки чаще слышат о «Зените ». На данный момент, наверное, так, – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.