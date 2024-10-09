Головин о самом популярном клубе России: «Зенит», думаю. В «Монако» о нем слышат чаще»
Александр Головин назвал самый популярный за рубежом российский клуб.
– Какой российский клуб, на твой взгляд, сейчас самый популярный? Упоминание какой команды чаще всего долетает до Франции?
– Думаю, «Зенит». У нас в команде игроки чаще слышат о «Зените». На данный момент, наверное, так, – сказал полузащитник «Монако» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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