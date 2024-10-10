«Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли». Корнеев о матче с Пакистаном
Игорь Корнеев высказался о решении не проводить матч со сборной Пакистана.
Сборная России провела открытую тренировку для болельщиков в рамках октябрьского сбора. От организации игры со сборной Пакистана было решено отказаться.
– Сбор национальной команды – это событие для любого футболиста. Это очень важное событие.
– Правильное решение, что мы не стали играть с «людьми из Пакистана», как выразился Карпин?
– Знаете, они сами должны приползти к нам на коленях. А мы еще смотрим, что они скажут или не скажут. Они должны приползти на коленях, чтобы мы с ними сыграли, – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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