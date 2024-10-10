Пономарев о матчах сборной: «Нас унизили ниже плинтуса – Сирия, Пакистан и Индия приезжают дурака повалять и денег заработать. Можно сделать команду из легионеров – народ бы заполнил стадионы»
Ранее стало известно о договоренности со сборной Сирии о товарищеском матче в ноябре. В октябре не состоялся матч России против Пакистана.
«Игра с Сирией – это глупость, опять очередной идиотизм.
Как же мы унижаемся, е-мое. Нас уже унизили ниже плинтуса, а мы уговариваем Пакистан, чтобы они приехали, а те максимум сборную двора могут отправить. Да не нужно ни с кем контактировать! Мы в советское время играли против второй сборной, молодежи и олимпийской сборной. И полный стадион народу был.
А сейчас вместо олимпийской сборной можно сделать команду из иностранцев нашего чемпионата. Было бы полно народу, если бы провели соревнования с такими сборными. Сделали бы шикарный финал в Москве, и народ бы заполнил стадионы. Люди бы пошли смотреть на иностранцев, а те хотели бы доказать, что не просто так сюда приехали.
Сирия, Пакистан и Индия – не годится. Они сюда приезжают дурака повалять и денег заработать. Мы их и привозим, и отвозим, и кормим, и деньги даем. Что это за безобразие? Тут я не понимаю РФС. Не знаю, мне кажется, что это неправильно», – сказал бывший игрок ЦСКА и сборной СССР.
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