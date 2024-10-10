Онопко о несостоявшемся матче с Пакистаном: «Сразу бы сказали: да или нет, а то все завтра да завтра. Такое отношение больше всего расстраивает»

Виктор Онопко заявил, что его расстроило отношение Федерации футбола Пакистана.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сборные России и Пакистана сыграют в Москве 11 октября. Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола опроверг эти сообщения.

Позже РФС сообщил, что встреча национальных команд в октябре не состоится.

– Почему решили отпустить игроков по домам уже в четверг, до даты запланированного окончания сбора?

– Когда узнали, что игры не будет, решили отпустить ребят. Им нужно отдохнуть немного. Сегодня они проведут тренировку на стадионе «Динамо» и после поедут по домам. Мы тоже вернемся в Ростов ‑на‑Дону – на автобусе.

Собрались командой в Новогорске, провели несколько тренировок, пообщались. Мероприятия на сборе были не менее полезными, чем товарищеская игра. И открытая тренировка для детей – мощное событие для футболистов и зрителей, РФС организовал отличное мероприятие. Популяризация и развитие футбола – важное направление, за которое футболисты и тренеры тоже ответственны.

– Нет ли разочарования, что не удалось провести товарищеским матч с Пакистаном?

– Лучше бы сразу сказали: да или нет. А то все время: завтра да завтра. Мы же готовимся к сбору, но не знаем, будет игра или нет, и если будет, то когда. Отсюда выходит вопрос, какую нагрузку давать футболистам на тренировках.

Александр Валерьевич (Дюков ) и Максим Львович (Митрофанов ), РФС с лета делали все возможное и невозможное, чтобы матч в октябре состоялся. Но со стороны пакистанцев было принято решение, что они не могут играть сейчас. Вот такое отношение больше всего расстраивает, – сказал тренер сборной России «Матч ТВ ».