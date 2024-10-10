Австралия не заинтересована в матче с Россией в данный момент. Команда участвует в отборе ЧМ-2026 и не планирует товарищеских матчей (Metaratings)
Cборная Австралии в данный момент не заинтересована в матче с Россией.
Как сообщает Metaratings со ссылкой на представителей Федерации футбола Австралии, график официальных матчей сборной под эгидой ФИФА распланирован до июня 2025 года. В данный момент команда не заинтересована в каких-либо товарищеских играх – как с Россией, так и с другими командами.
Cборная Австралии, находящаяся на 25-й строчке рейтинга ФИФА, участвует в третьем раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2026 года. На данный момент команда занимает предпоследнее пятое место в группе С, набрав одно очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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