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Анчелотти – Надалю: «Твоя карьера была впечатляющей и вдохновляла всех любителей спорта. Желаю тебе всего наилучшего»

Карло Анчелотти отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Надаль объявил, что завершит карьеру в этом году. Последним турниром в карьере испанца станет финал Кубка Дэвиса в ноябре.

«Чао, Рафа! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Твоя спортивная жизнь была впечатляющей и вдохновляла всех тех, кто любит спорт. Я убежден, что такой же будет и твоя дальнейшая жизнь.

Обнимаю и выражаю тысячу благодарностей», – написал главный тренер «Реала». 

«Реал» о завершении карьеры Надаля: «Всегда будем гордиться, что такой легендарный спортсмен – наш почетный сосьо. Благодарим за преданность»

Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Карло Анчелотти
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
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logoРафаэль Надаль
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