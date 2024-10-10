Анчелотти – Надалю: «Твоя карьера была впечатляющей и вдохновляла всех любителей спорта. Желаю тебе всего наилучшего»
Карло Анчелотти отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Надаль объявил, что завершит карьеру в этом году. Последним турниром в карьере испанца станет финал Кубка Дэвиса в ноябре.
«Чао, Рафа! Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Твоя спортивная жизнь была впечатляющей и вдохновляла всех тех, кто любит спорт. Я убежден, что такой же будет и твоя дальнейшая жизнь.
Обнимаю и выражаю тысячу благодарностей», – написал главный тренер «Реала».
«Реал» о завершении карьеры Надаля: «Всегда будем гордиться, что такой легендарный спортсмен – наш почетный сосьо. Благодарим за преданность»
Надаль все-таки уйдет в этом году. Последний раз сыграет за сборную через 20 лет после дебюта
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Карло Анчелотти
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости