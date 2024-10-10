Гюлер об Анчелотти: «У нас нет проблем. В этом сезоне я играю больше»
Арда Гюлер заявил, что у него нет проблем с Карло Анчелотти.
«Проблемы с Анчелотти? У нас с моим тренером нет проблем. В этом сезоне я получаю больше игрового времени.
Все в порядке. Конечно, я хочу играть в каждом матче, но нет никаких проблем.
Турция? Я хочу выиграть трофей со своей сборной за карьеру», – сказал 19-летний полузащитник «Реала».
В прошлом сезоне Гюлер забил 6 голов за 12 матчей в «Мадриде», сыграв 440 минут. В нынешнем сезоне у него пока нет результативных действий за 291 минуту в 10 играх.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Madrid Xtra
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