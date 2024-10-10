Здьелар о звездах, которых хотел бы видеть в ЦСКА: «Влахович и Митрович»

Саша Здьелар хотел бы видеть в ЦСКА двух форвардов сборной Сербии.

– Кого еще из мировых звезд футбола хотел бы видеть в ЦСКА?

– Ох, сложно сказать (улыбается). Пусть будут Душан Влахович и Александар Митрович , – сказал Здьелар смеясь.

Ранее в ЦСКА на правах свободного агента перешел экс-хавбек«Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич.

24-летний Влахович выступает за «Ювентус», 30-летний Митрович – за саудовский «Аль-Хилаль».