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Здьелар о звездах, которых хотел бы видеть в ЦСКА: «Влахович и Митрович»

Саша Здьелар хотел бы видеть в ЦСКА двух форвардов сборной Сербии.

– Кого еще из мировых звезд футбола хотел бы видеть в ЦСКА?

– Ох, сложно сказать (улыбается). Пусть будут Душан Влахович и Александар Митрович, – сказал Здьелар смеясь.

Ранее в ЦСКА на правах свободного агента перешел экс-хавбек«Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич.

24-летний Влахович выступает за «Ювентус», 30-летний Митрович – за саудовский «Аль-Хилаль».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАлександар Митрович
logoСаша Здьелар
logoДушан Влахович
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