Эракович из «Зенита» и Здьелар из ЦСКА вызваны в сборную Сербии на матчи против Швейцарии и Испании
Страхиня Эракович и Саша Здьелар вызваны в сборную Сербии.
Команда Драгана Стойковича проведет два матча в рамках Лиги наций 12 и 15 октября – против Швейцарии и Испании.
В заявку из 24 футболистов вошли защитник «Зенита» Стархиня Эракович и полузащитники Саша Здьелар из ЦСКА и Никола Чумич из «Рубина».
Фото: x.com/FSSrbije
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Футбольного союза Сербии
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