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Эракович из «Зенита» и Здьелар из ЦСКА вызваны в сборную Сербии на матчи против Швейцарии и Испании

Страхиня Эракович и Саша Здьелар вызваны в сборную Сербии.

Команда Драгана Стойковича проведет два матча в рамках Лиги наций 12 и 15 октября – против Швейцарии и Испании.

В заявку из 24 футболистов вошли защитник «Зенита» Стархиня Эракович и полузащитники Саша Здьелар из ЦСКА и Никола Чумич из «Рубина».

Фото: x.com/FSSrbije

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Футбольного союза Сербии
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