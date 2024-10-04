Эракович из «Зенита» и Здьелар из ЦСКА вызваны в сборную Сербии на матчи против Швейцарии и Испании

Страхиня Эракович и Саша Здьелар вызваны в сборную Сербии.

Команда Драгана Стойковича проведет два матча в рамках Лиги наций 12 и 15 октября – против Швейцарии и Испании.

В заявку из 24 футболистов вошли защитник «Зенита » Стархиня Эракович и полузащитники Саша Здьелар из ЦСКА и Никола Чумич из «Рубина ».

Фото: x.com/FSSrbije