Здьелар об увольнении Илича из «Пари НН»: «Грустно, что на одного серба в РПЛ стало меньше. Но я верю, что в будущем он станет топ-тренером»

Саша Здьелар высказался об увольнении Саши Илича из «Пари НН».

«Для меня Илич всегда будет легендой, капитаном. Жаль, что он покинул «Пари НН». Но это решение клуба, которое мы не можем обсуждать.

Считаю, что у Илича скоро будет новая команда. Грустно, что на одного серба в РПЛ стало меньше. Но я верю, что Илич в будущем станет топ-тренером», – сказал полузащитник ЦСКА .

Два Саши ранее вместе выступали за белградский «Партизан ».