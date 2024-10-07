Здьелар о Пьяниче в ЦСКА: «Топ-игрок, который может делать разницу. Команда будет сильнее, это хорошо для всех нас»
Саша Здьелар высказался о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА.
– Что скажете о переходе Пьянича?
– Это топ-игрок. Он где только не играл – «Рома», «Лион», «Ювентус». Еще один игрок, который может делать разницу.
Команда будет сильнее. Это хорошо для всех нас, – отметил полузащитник ЦСКА.
Сейчас ЦСКА с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ. В следующем туре команда Марко Николича сыграет с махачкалинским «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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