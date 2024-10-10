КДК оштрафовал «Локомотив» и условно закрыл часть трибуны «РЖД Арены» за нецензурные скандирования фанатов о «Спартаке» на матче с «Оренбургом» в Кубке
Болельщики железнодорожников скандировали нецензурные кричалки в адрес красно-белых во время матча с «Оренбургом» (2:1) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Система оповещения стадиона «Локомотива» была использована для поддержки принимающего клуба в кубковом матче против «Оренбурга». Штраф – 30 тысяч рублей.
Болельщики «Локомотива» скандировали ненормативную лексику на 11‑й, 55‑й, с 56‑й по 58‑ю минуты. Также были использованы оскорбительные выражения в адрес «Спартака» с 65‑й по 66‑ю минуту.
Наказание следующее — за скандирование ненормативной лексики запретить «Локомотиву» допуск зрителей в нижние секторы 1,2,3,4,5 южной трибуны «РЖД Арены» на ближайший домашний матч Кубка России условно и оштрафовать на 100 тысяч рублей. Установить испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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