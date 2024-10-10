КДК оштрафовал «Зенит» за оскорбления Соболева и запущенный над полем игрушечный вертолет на матче с «Акроном» в Кубке
КДК оштрафовал «Зенит» за поведение болельщиков на матче с «Акроном».
В 3-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» одержал победу со счетом 5:1.
Во время матча болельщики команды из Санкт-Петербурга скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева. Также во время игры над полем был запущен игрушечный вертолет, попавший в Вендела – сообщалось, что аппарат запустили четыре 16-летних школьника.
«Зенит» оштрафован за необеспечение безопасности на 50 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних, причастных к управлению пластиковой летательной игрушкой, были задержаны», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
За скандирования в адрес Соболева КДК оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч рублей.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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