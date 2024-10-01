Фанаты «Локомотива» скандировали нецензурные оскорбления в адрес «Спартака» на матче с «Оренбургом»
Фанаты «Локомотива» оскорбляли «Спартак».
Железнодорожники принимают «Оренбург» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).
Во время этого матча болельщики хозяев скандировали нецензурные кричалки о «Спартаке», пишет «Спорт-Экспресс». Это произошло после того, как на поле вышел Илья Самошников, который сделал дубль в матче против красно-белых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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