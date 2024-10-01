Фанаты «Локомотива» скандировали нецензурные оскорбления в адрес «Спартака» на матче с «Оренбургом»

Фанаты «Локомотива» оскорбляли «Спартак».

Железнодорожники принимают «Оренбург » в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1, второй тайм).

Во время этого матча болельщики хозяев скандировали нецензурные кричалки о «Спартаке », пишет «Спорт-Экспресс». Это произошло после того, как на поле вышел Илья Самошников , который сделал дубль в матче против красно-белых.