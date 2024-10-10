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  • Абакар Гаджиев оштрафован на 250 тысяч рублей за средний палец в адрес болельщиков в матче «Динамо» Махачкала с «Факелом»
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Абакар Гаджиев оштрафован на 250 тысяч рублей за средний палец в адрес болельщиков в матче «Динамо» Махачкала с «Факелом»

Абакар Гаджиев оштрафован на 250 тысяч рублей за неприличный жест болельщикам.

В матче 11-го тура Мир РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Факелом» (1:1) 20-летний полузащитник динамовцев Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибун, уходя с поля после замены на 66-й минуте. 

Позднее глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что орган рассмотрит данный инцидент на очередном заседании.

«В заседании принял участие Абакар Гаджиев по видеоконференцсвязи.

До заседания от него пришло письмо, где он приносил извинения и отмечал, что не должен был так поступать. Он осознал свое поведение, но средний палец был показан.

Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста. Штраф – 250 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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