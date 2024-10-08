«Факел» опроверг заявление Гаджиева о националистических выкриках болельщиков: «Не было зафиксировано ни одного инцидента – о чем свидетельствует и протокол, подписанный делегатом»

«Факел» опроверг слова Гаджи Гаджиева о националистических выкриках фанатов.

В матче 11-го тура Мир РПЛ между воронежцами и махачкалинским «Динамо» (1:1) 20-летний полузащитник гостей Абакар Гаджиев показал средний палец в направлении трибун, уходя с поля после замены на 66-й минуте.

Президент клуба из Дагестана Гаджи Гаджиев объяснил поведение игрока так: «Реакция связана с националистическими выкриками . С этим надо бороться – мы для чего Fan ID сделали?»

«Болельщики воронежского «Факела» были гостеприимны по отношению как к игрокам клуба-гостя, так и по отношению к его поклонникам, прибывшим из Махачкалы . По ходу матча не было зафиксировано ни одного инцидента со стороны наших болельщиков – о чем свидетельствует и итоговый протокол, подписанный работавшим на игре делегатом.

Когда Александр Сандрачук получил травму на 13-й минуте матча и был вынужден покинуть поле, весь стадион провожал его аплодисментами и пожеланиями здоровья. Воронежцы любят футбол и уважают соперников за честную игру.

Несмотря на напряженный ход встречи, болельщики «Факела» не позволяли себе речевок, которые могли бы оскорбить игроков махачкалинского «Динамо». Более того – после встречи многие провожали автобусы команд и были рады общению как с любимыми футболистами «Факела », так и с футболистами махачкалинского «Динамо», – заявили в пресс-службе клуба из Воронежа.