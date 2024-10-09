Тчуамени будет капитаном сборной Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе
Орельен Тчуамени будет капитаном сборной Франции в ближайшем матче.
24-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру против Израиля в Лиге наций. Она состоится завтра, 10 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.
Напомним, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропускает этот сбор национальной команды из-за повреждения. Антуан Гризманн, исполнявший обязанности вице-капитана, завершил карьеру в сборной.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Франции
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