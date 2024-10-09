Тчуамени будет капитаном сборной Франции в матче с Израилем в отсутствие Мбаппе

Орельен Тчуамени будет капитаном сборной Франции в ближайшем матче.

24-летний полузащитник выйдет с капитанской повязкой на игру против Израиля в Лиге наций. Она состоится завтра, 10 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Напомним, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропускает этот сбор национальной команды из-за повреждения. Антуан Гризманн, исполнявший обязанности вице-капитана, завершил карьеру в сборной.