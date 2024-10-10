Титов об открытой тренировке сборной России: «Сделать детям приятное – социальная ответственность игроков. Не нужно матчей с Пакистаном – зато все вернутся живые и здоровые»

Егор Титов высказался об отсутствии матчей у сборной России в октябре.

Сегодня команда Валерия Карпина проведет открытую тренировку для болельщиков и мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, после чего футболисты вернутся в расположение своих клубов.

– Здесь должна быть социальная ответственность. Надо помогать людям. Курская область, Белгородская область, дети. Уверен, что большинство – фанаты футбола и сборной России. Поэтому это необходимо. И футболисты наши должны понимать, что это их социальная ответственность – сделать детишкам приятное.

Мы не знаем, кто там будет – маленькие совсем, постарше… Если это будет футбол, вообще будет супер. Если автограф-сессия, фотосессия, ну, это детям вообще на всю память. Поэтому то, что делает Российский футбольный союз, я это подчеркиваю, это здорово.

Поэтому вот этих матчей с Пакистаном, когда никто даже и не понял, какая будет сборная, не нужно. Я думаю, что сделали все правильно.

– Сбор без контрольной игры – не проблема?

– Конечно, хотелось бы, чтобы были матчи, но мы же не отказываемся от игр со сборной Италии, Германии, Голландии… У нас, увы, нет таких матчей, поэтому ничего страшного нет. Учитывая, что у нас есть чемпионат и кубок, где много встреч проводится. Сборники-то не железные.

Да, кто-то не получил нагрузку. Но зато все вернутся живые и здоровые. И будут готовиться к следующему матчу РПЛ . Не будет уставших и, не дай бог, если кто-то получил бы травму в таком матче, который незначимый, это надо говорить откровенно. Получить какую-то даже микротравму будет обидно. Так что все, что не делается, все к лучшему. Банально, но это так, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.