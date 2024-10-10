Головин о ЧМ-2018: «Хочется пережить те эмоции сейчас – не только мне, но и всей стране. Было очень круто»

Александр Головин рассказал, какие эмоции у него вызывают воспоминания о ЧМ-2018.

– Кажется, это первый сбор, когда из тех, кто играл на чемпионате мира, ты остался единственным в команде. Чувствуешь уже себя старичком? И как часто вспоминаешь вообще тот турнир особенно на фоне текущих сборов без официальных матчей?

– Приходится, наверняка, вспоминать. Сейчас у нас нет официальных матчей, и те эмоции, которые были на чемпионате мира, хочется пережить не только мне, но и всей нашей стране. Это было очень круто!

Бывает, на что-то наткнешься в социальных сетях, постоянно попадаются наши голы, как, например, гол в ворота сборной Хорватии на последних минутах матча. В любом случае, у меня где-то уже есть ощущение, что я уже как ветеран сборной, – сказал полузащитник «Монако » и сборной России.