Федерация футбола Шри-Ланки о матче с Россией: «Обязательно рассмотрим предложение, если нам его отправят. Но сначала нужно одобрение ФИФА»

В Федерации футбола Шри-Ланки высказались о возможном матче с Россией.

– Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года?

– Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.

Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА, – сказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат.

Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА .