Федерация футбола Шри-Ланки о матче с Россией: «Обязательно рассмотрим предложение, если нам его отправят. Но сначала нужно одобрение ФИФА»
В Федерации футбола Шри-Ланки высказались о возможном матче с Россией.
– Возможен ли матч со сборной России в ноябре этого года?
– Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим.
Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА, – сказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат.
Сборная Шри-Ланки занимает 200-е место в рейтинге национальных команд ФИФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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