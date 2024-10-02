Анчелотти о календаре: «Чем меньше матчей, тем они зрелищнее. Решают не главные действующие лица, а лиги и федерации – это усложняет ситуацию»
Карло Анчелотти высказался о влиянии на футбол увеличения количества матчей.
«Главные действующие лица – не те люди, которые принимают решения. Календари определяются лигами и федерациями, и это сильно усложняет ситуацию.
Травм становится больше, и, прежде всего, страдает качество игры. Чем меньше матчей, тем они зрелищнее», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Sky Sport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
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