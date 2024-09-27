Пеп о Родри: «Сезон для него закончен. Сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске, к следующему сезону он будет готов»

Пеп Гвардиола заявил, что Родри пропустит нынешний сезон.

Полузащитник «Манчестер Сити » повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.

«Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. Так что к следующему сезону он будет готов.

Этот сезон для него закончен», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола .

Родри не похож ни на одну суперзвезду

Травма Родри – кошмар для «Сити». Что придумает Пеп?