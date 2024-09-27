Пеп о Родри: «Сезон для него закончен. Сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске, к следующему сезону он будет готов»
Пеп Гвардиола заявил, что Родри пропустит нынешний сезон.
Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2) и покинул поле на 21-й минуте.
«Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично на мениске. Так что к следующему сезону он будет готов.
Этот сезон для него закончен», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Родри не похож ни на одну суперзвезду
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Манчестер Сити»
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