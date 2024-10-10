Мората о депрессии: «Не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой. За 3 месяца до Евро думал, смогу ли снова сыграть хоть один матч. Мне было очень плохо»

Альваро Мората рассказал, как переживал депрессию.

Испанец столкнулся с психологическими проблемами несколько месяцев назад.

«Мне было очень плохо. Я думал, что не смогу снова надеть бутсы и выйти на поле. Но спасибо многим людям, от Симеоне , Коке , Мигеля Анхеля Хиля в прошлом сезоне до моего психотерапевта и тренера.

Мы – это то, что можно увидеть по телевизору и в соцсетях, но часто это нереально. Вы должны создать образ, потому что это ваша работа.

У меня были очень плохие времена, я взорвался, и настало время, когда я не мог зашнуровать бутсы, а когда делал это, бежал домой, потому что у меня перехватывало горло и начинало затуманиваться зрение.

«За три месяца до чемпионата Европы я думал о том, смогу ли снова сыграть хоть один матч. Я не знал, что со мной происходит, это очень сложная и деликатная тема.

В этот момент осознаешь, что то, что тебе больше всего нравится в мире – это то, что ты больше всего ненавидишь. Это сложно», – сказал нападающий сборной Испании и «Милана » в интервью COPE.

Мората о депрессии: «Внутри тебя живет другой человек, с которым приходится бороться каждый день и каждую ночь. В тяжелые моменты не имеет значения, кем ты работаешь»