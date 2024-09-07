Экс-жена Мораты: «У меня была послеродовая депрессия после рождения дочери, у Альваро – плохие времена из-за давления футбольного мира. Мы плохо ладили»

Теги Милан серия А Италия Сборная Испании по футболу светская хроника Альваро Мората девушки и спорт Футбол

Аличе Кампелло высказалась об отношениях с Альваро Моратой.

В августе нападающий «Милана» и сборной Испании и его жена, модель и бизнесвумен, сообщили о решении развестись после 7 лет брака. Супруги объяснили его «множеством постоянных недопониманий». Всего у пары четверо детей.

Кампелло высказалась о причинах расставания.

«Мы очень быстро поженились, я была 21-летней незрелой девушкой.

У меня была послеродовая депрессия после рождения дочери, у него тоже были плохие времена из-за давления со стороны футбольного сообщества, и мы плохо ладили друг с другом», – рассказала Кампелло.

Экс-жена Мораты о разводе с Альваро: «Я и сегодня готова убить ради него. У нас прекрасные отношения. Измен не было»

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7 комментариев
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Ответ igls54
Пора за калькулятор - считать издержки, как экс-жена Сафонова
Она сама из обеспеченной семьи. Не тот случай
+3
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Ответ Сарсен Абдрахманов
Так может еще не все потеряно? Если оба супруга понимают корень проблемы, то и решить ее не составит труда. Конечно, при желании обоих
Да жизнь стала такой, что сейчас людям не очень нужен кто-то рядом. Если физиология чего-то требует можно обратиться в специальные учреждения. Гонка за благополучием, личным комфортом и психологическим равновесием не терпит лишнего. Семьи крепки в тех регионах где еще сохранились многовековые устои или где женщина еще нуждается в мужчине как в кормильце и защитнике и готова многое терпеть.
+1
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Так может еще не все потеряно? Если оба супруга понимают корень проблемы, то и решить ее не составит труда. Конечно, при желании обоих
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Правильно Правительство говорит :
Трое детей !
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