Экс-жена Мораты: «У меня была послеродовая депрессия после рождения дочери, у Альваро – плохие времена из-за давления футбольного мира. Мы плохо ладили»

Аличе Кампелло высказалась об отношениях с Альваро Моратой.

В августе нападающий « » и сборной и его жена, модель и бизнесвумен, сообщили о решении развестись после 7 лет брака. Супруги объяснили его «множеством постоянных недопониманий». Всего у пары четверо детей.

Кампелло высказалась о причинах расставания.

«Мы очень быстро поженились, я была 21-летней незрелой девушкой.

У меня была послеродовая депрессия после рождения дочери, у него тоже были плохие времена из-за давления со стороны футбольного сообщества, и мы плохо ладили друг с другом», – рассказала Кампелло.

Экс-жена Мораты о разводе с Альваро: «Я и сегодня готова убить ради него. У нас прекрасные отношения. Измен не было»