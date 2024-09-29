  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мората постригся коротко, чтобы поддержать больных раком детей. Форвард «Милана» часто навещает их в больницах
Фото
4

Мората постригся коротко, чтобы поддержать больных раком детей. Форвард «Милана» часто навещает их в больницах

Стало известно, почему Альваро Мората постригся почти под ноль.

Форвард «Милана» таким образом решил поддержать больных раком детей, сообщает Sport Mediaset.

Мората часто навещает в больницах детей, которые борются с раком.

Фото: instagram.com/stories/theo3hernandez

Опубликовано: Sports
Источник: Sport Mediaset
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАльваро Мората
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонсека после 3:0 с «Лечче»: «Милану» было важно победить после дерби. Нравится энергия Мораты, она заразительна»
627 сентября, 21:48
«Милан» разгромил «Лечче», трижды забив за 5 минут – 3:0. У Тео 1+1, у Мораты и Пулишича по голу
2427 сентября, 20:44
«Милан» забил «Лечче» трижды за пять минут. У Тео 1+1, у Мораты и Пулишича по голу
1127 сентября, 19:37
Форвард «Милана» Мората подстригся налысо
6827 сентября, 13:39Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Беллингем – лучший атакующий полузащитник мира по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Фоден – 4-й, Виртц – 5-й, Бруну – 6-й, Палмер – 9-й
916 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Жирона» и «Сельта» сыграли вничью
18719 минут назад
Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт». Он сделал это для своих детей
326 минут назадФото
Чемпионат России. «Крылья» принимают «Химки», московское «Динамо» в гостях у махачкалинского
223143 минуты назадLive
Медведев о наступе Тормены на пах Гонду: «Опасный для продолжения рода. Он мог избежать этого, очевидно, но не стал. Будем ждать разъяснений»
58сегодня, 13:02Фото
Чемпионат Италии. «Рома» играет с «Венецией», «Наполи» против «Монцы», «Лацио» победил «Торино»
65сегодня, 13:00Live
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Тоттенхэма», «Астон Вилла» в гостях у «Ипсвича»
595сегодня, 13:00Live
Александр Мостовой: «Станкович 25 лет играл, а Абаскаль – никто, забудьте его, пустой человек. Где футбол и где Абаскаль?»
52сегодня, 12:55
«Барса» согласовала новый контракт с Nike, объявить планируют в октябре. Клуб будет получать более 100 млн евро в год и сможет выйти на правило 1:1 в этом году
23сегодня, 12:47
Тен Хаг об «МЮ»: «Мы сделали ставку на молодых, нельзя ожидать, что они будут на уровне. Это связано с финансами и другими нашими ограничениями»
52сегодня, 12:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Вопрос с товарищескими матчами – только к Черчесову, ему все решать. В этом году из-за Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть не сможем». Глава КФФ о матче с Россией
2 минуты назад
LEON Вторая лига А. «Кубань» против «Челябинска», «Велес» уступил «Ленинградцу»
213 минут назадLive
Первая лига. «Енисей» разгромил «Урал», «Торпедо» против «Сочи», «Балтика» сыграет с «Чайкой»
1814 минут назадLive
Экс-игрок «Кальяри» Капоне найден мертвым в отеле с глубокой раны головы. Предполагается, что он упал
115 минут назад
Егор Титов: «Не вижу причин, почему Станковичу должны не доверять. Видно, что и команда верит в тренера»
15 минут назад
Директор «Локо» Ульянов: «Вы, журналисты, сильно душите Батракова, ждете от 19-летнего парня сверхъестественного в каждом матче»
641 минуту назад
«Крылья Советов» – «Химки». Сергеев и Заболотный играют. Онлайн-трансляция
1242 минуты назадLive
Чемпионат Германии. «Хольштайн Киль» принимает «Айнтрахт», «Хоффенхайм» против «Вердера»
5644 минуты назадLive
Мусиала о критике за индивидуализм: «Никогда не хотел быть тем, кто ведет мяч, чтобы сделать яркую нарезку в инстаграм. Стараюсь быть полезным для команды, в каждом матче нужно разное»
451 минуту назад
Бербатов о попытке «Ман Сити» перехватить его у «МЮ»: «Сказал агенту: «Пошли они, мы едем в «Юнайтед». Из-за истории, престижа, тренера и футболки»
657 минут назад