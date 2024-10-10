Абидаль о Ямале: «Мбаппе однажды сказал: «Не говори мне о возрасте». Думаю, он был прав. Уровень – вот что имеет значение»
Эрик Абидаль выступил с похвалой в адрес Ламина Ямаля.
«Он стал игроком, о котором знают все. Но для меня удивительно то, что в Ла Масии есть такие игроки, как он, которые появляются внезапно. Это заставляет меня вспомнить интервью с Мбаппе, где он сказал: «Не говори мне о возрасте». Я думаю, что он был прав.
Уровень – вот что имеет значение. И если у него есть уровень, что он и показывает на поле, возраст мало что значит», – сказал бывший защитник «Барселоны» о 17-летнем вингере.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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