Ямаль о «Барсе» при Флике: «Мы довольны стилем игры, свободой, которую нам дает тренер, и, прежде всего, победами»
Ламин Ямаль высказался о ситуации в «Барселоне» при Хансе-Дитере Флике.
«Мы довольны стилем игры, который прививает нам тренер, уверенностью и свободой, которые он нам предоставляет, и, прежде всего, победами», – сказал 17-летний вингер каталонцев.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 9 проведенных туров, набрав 24 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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