Ямаль о «Барсе» при Флике: «Мы довольны стилем игры, свободой, которую нам дает тренер, и, прежде всего, победами»

Ламин Ямаль высказался о ситуации в «Барселоне» при Хансе-Дитере Флике.

«Мы довольны стилем игры, который прививает нам тренер, уверенностью и свободой, которые он нам предоставляет, и, прежде всего, победами», – сказал 17-летний вингер каталонцев.

«Барселона » лидирует в турнирной таблице Ла Лиги после 9 проведенных туров, набрав 24 очка.