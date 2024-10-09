  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Левандовски – один из 4-5 лучших форвардов мира, он легко может забить 30 голов в Ла Лиге. Они с Мбаппе закончат сезон наравне, думаю». Экс-форвард «Барсы» и «Сосьедада» Кодро о форварде
6

«Левандовски – один из 4-5 лучших форвардов мира, он легко может забить 30 голов в Ла Лиге. Они с Мбаппе закончат сезон наравне, думаю». Экс-форвард «Барсы» и «Сосьедада» Кодро о форварде

Мехо Кодро назвал Роберта Левандовского одним из лучших форвардов мира.

– Простой вопрос. Кто лучшая «девятка» мира прямо сейчас?

– Это не простой вопрос, а «ловушка». Потому что в Барселоне назовут одного игрока, в Манчестере – другого, а в Мадриде кого-то еще. Но я понимаю, к чему вы клоните. Я скажу так: Левандовски, безусловно, по-прежнему входит в число 4-5 лучших нападающих в мире.

– Как вы оцените его игру в начале этого сезона?

– Левандовски уже забил более 10 голов во всех турнирах. Он остается на уровне одного гола за матч, и это фантастический результат. Особенно с учетом его возраста, хотя я уже говорил, что в его случае это не повод для беспокойства. На мой взгляд, мы наблюдаем лучшую версию Левандовского за последние 2-3 года.

Думаю, что это связано с несколькими факторами. Навыки у Роберта были всегда, здесь не о чем говорить. Кроме того, он выглядит хорошо подготовленным физически. Он очень динамиченй, и с каждым последующим голом он возвращается, и растет его уверенность в себе. Кроме того, он окружен футболистами в отличной форме, такими, как Ламин Ямаль и Рафинья, которые прекрасно снабжают его передачами. «Барселона» в принципе играет очень хорошо. Очевидно, что Левандовски, как лидер атаки, чувствует себя превосходно. Если так пойдет и дальше, то он спокойно сможет забить 30 голов в этом сезоне Ла Лиги.

– Какой будет разница по голам у Левандовского и Мбаппе? Перед началом сезона фаворитом казался скорее француз, но у Левандовского 10 голов, а у Килиана только 5, и он получил травму.

– Это разные футболисты. Но они оба потрясающие. У них есть и другие преимущества, но им не составляет труда забивать голы. Известно, что Мбаппе обладает невероятной скоростью, но Левандовски, в свою очередь, входит в число 2-3 лучших нападающих мира по игре в штрафной.

Я не знаю, кто выиграет эту гонку, но я думаю, что они закончат сезон с одинаковым количеством голов. Но еще раз скажу, что для меня Левандовски был и остается одним из главных кандидатов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги, – сказал бывший игрок «Реал Сосьедад» и «Барселоны» в интервью Goal.pl.

Опубликовала: Анна Сунцова
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Мехо Кодро
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
logoРафинья Диас
logoЛамин Ямаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хвича о Холанде, Мбаппе, Беллингеме, Ямале, Винисиусе: «Эти имена говорят, что будущее футбола в надежных руках. Но нужно уважать легенд, Месси и Роналду все еще на высоком уровне»
9сегодня, 16:52
Флик о Левандовском, Ямале и Рафинье: «Работаем над химией между ними, и у них отлично получается. «Барса» много забивает – это добавляет уверенности» 
407 октября, 05:52
12 голов Левандовского во всех турнирах сезона – лучший результат в топ-5 лиг. У Холанда 11 мячей, у Кейна – 10, у Мбаппе – 7
126 октября, 17:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Меньян разочарован решением Дешама сделать временным капитаном Тчуамени, а не его. Против голкипера могла сыграть речь с критикой команды после 1:3 от Италии в сентябре
3 минуты назад
Канчельскис об отсутствии матчей сборной в октябре: «Для чего люди сидят в РФС? Правильнее сыграть с «Зенитом», «Спартаком», «Динамо», «Краснодаром», чем с пацанами из Пакистана»
944 минуты назад
Боссы «Ман Сити» хотят, чтобы Гвардиола остался в клубе, несмотря на уход Бегиристайна. Решение за Пепом
23сегодня, 19:06
Какие известные персонажи появлялись на трибунах «Локомотива»?
сегодня, 19:00Спецпроект
Хоселу о «Золотом мяче»: «Отдал бы Карвахалю. Защитникам не отдается должное, мы должны сделать шаг вперед. Титулы делают его возможную победу справедливой»
30сегодня, 18:55
Хвича Кварацхелия: «С детства боготворил Роналду. Перед игрой с Португалией на Евро он пожелал мне удачи – я был на седьмом небе от счастья и поверил в победу Грузии еще больше»
22сегодня, 18:31
Шченсны о курении: «Это моя личная жизнь, которая никого не касается. Хочу, чтобы меня оценивали как вратаря – на игру это не влияет»
45сегодня, 18:26
Иньеста о противостоянии «Барсы» Пепа и «Реала» Моуринью: «Не люблю говорить о том времени. В сборной мы сходили с ума, атмосфера была нездоровой»
33сегодня, 18:18
Головин об интересе топ-клубов: «Точно был от «Тоттенхэма», «Боруссии» и «ПСЖ». Предложений как таковых не было»
35сегодня, 18:03
Семин о сборной России: «Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. На такую игру пришел бы полный стадион в Орле»
12сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Ред Булл» может купить «Париж» вместе с семьей Арно. Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ
17 минут назад
УЕФА и Ассоциация европейских клубов продлили сотрудничество до 2033 года. Глава ECA – президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи
25 минут назад
Дочь Дель Пьеро будет играть за юношескую женскую команду «Ювентуса»
129 минут назадФото
Симеоне об Альваресе: «Один из игроков, осчастлививших меня больше всего с момента прихода в «Атлетико». Эо не просто шаг в карьере, он может написать здесь историю»
542 минуты назад
Левандовски, Вальверде и Лукаку вошли в команду недели FC 25
47 минут назадИгры
«Мбаппе обязан добиться успеха в «Реале», если хочет быть звездой». Хасселбайнк о форварде
3сегодня, 18:43
«Атлетико» подал апелляцию на частичное закрытие трибун на 3 матча после мадридского дерби. Клуб считает, что наказаны многие невиновные фанаты
4сегодня, 18:33
Рауль уйдет с поста тренера «Кастильи» в конце сезона, его сменит Арбелоа. Экс-форвард может войти в штаб основы «Реала» или в руководство клуба
6сегодня, 18:18
Кастаньо о «Зените»: «Краснодар» готов к борьбе. Идем шаг за шагом»
2сегодня, 17:45
Браим может восстановиться к матчу с «Барсой». Хавбек «Реала» вернулся к тренировкам значительно раньше срока
4сегодня, 17:23