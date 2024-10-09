«Левандовски – один из 4-5 лучших форвардов мира, он легко может забить 30 голов в Ла Лиге. Они с Мбаппе закончат сезон наравне, думаю». Экс-форвард «Барсы» и «Сосьедада» Кодро о форварде

Мехо Кодро назвал Роберта Левандовского одним из лучших форвардов мира.

– Простой вопрос. Кто лучшая «девятка» мира прямо сейчас?

– Это не простой вопрос, а «ловушка». Потому что в Барселоне назовут одного игрока, в Манчестере – другого, а в Мадриде кого-то еще. Но я понимаю, к чему вы клоните. Я скажу так: Левандовски, безусловно, по-прежнему входит в число 4-5 лучших нападающих в мире.

– Как вы оцените его игру в начале этого сезона?

– Левандовски уже забил более 10 голов во всех турнирах. Он остается на уровне одного гола за матч, и это фантастический результат. Особенно с учетом его возраста, хотя я уже говорил, что в его случае это не повод для беспокойства. На мой взгляд, мы наблюдаем лучшую версию Левандовского за последние 2-3 года.

Думаю, что это связано с несколькими факторами. Навыки у Роберта были всегда, здесь не о чем говорить. Кроме того, он выглядит хорошо подготовленным физически. Он очень динамиченй, и с каждым последующим голом он возвращается, и растет его уверенность в себе. Кроме того, он окружен футболистами в отличной форме, такими, как Ламин Ямаль и Рафинья , которые прекрасно снабжают его передачами. «Барселона » в принципе играет очень хорошо. Очевидно, что Левандовски, как лидер атаки, чувствует себя превосходно. Если так пойдет и дальше, то он спокойно сможет забить 30 голов в этом сезоне Ла Лиги.

– Какой будет разница по голам у Левандовского и Мбаппе? Перед началом сезона фаворитом казался скорее француз, но у Левандовского 10 голов, а у Килиана только 5, и он получил травму.

– Это разные футболисты. Но они оба потрясающие. У них есть и другие преимущества, но им не составляет труда забивать голы. Известно, что Мбаппе обладает невероятной скоростью, но Левандовски, в свою очередь, входит в число 2-3 лучших нападающих мира по игре в штрафной.

Я не знаю, кто выиграет эту гонку, но я думаю, что они закончат сезон с одинаковым количеством голов. Но еще раз скажу, что для меня Левандовски был и остается одним из главных кандидатов на звание лучшего бомбардира Ла Лиги , – сказал бывший игрок «Реал Сосьедад» и «Барселоны» в интервью Goal.pl.