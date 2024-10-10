Клопп о назначении в «Ред Булл»: «Хочу развивать и поддерживать талантливых игроков. Быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы»
Экс-тренер «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл», куда в том числе входят немецкий «Лейпциг», австрийский «Зальцбург» и американский «Нью‑Йорк Ред Буллс».
«Стать участником такого проекта после почти 25 лет у кромки поля – нет ничего более волнительного. И пусть моя роль изменилась, но страсть к футболу и вовлеченным в него людям – нет.
Работая в «Ред Булл» на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных талантливых футболистов, делать их лучше. Свои функции вижу главным образом в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы «Ред Булл», но в конечном итоге я часть уникальной современной организации, которая смотрит в будущее», – сказал Клопп.
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