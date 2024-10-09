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  • «Ред Булл» может купить «Париж» вместе с семьей Арно. Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ
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«Ред Булл» может купить «Париж» вместе с семьей Арно. Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ

«Ред Булл» может приобрести футбольный клуб «Париж».

Согласно данным L’Équipe, клуб может быть приобретен компанией «Ред Булл» и семьей Арно, которые ранее работали вместе в «Формуле-1». Как полагают, нынешний президент и основной акционер команды Лиги 2 Пьер Ферраччи готовит себе преемников.

Если клуб будет продан, Ферраччи сохранит 30% своих акций до 2027 года, когда, как сообщается, он планирует уйти от дел. Ожидается, что «Ред Булл» получит 15% акций, а семья Арно, владеющая LVMH (LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton – французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши) станет новым основным акционером, купив около 55–56% акций.

Потенциальные владельцы надеются на существенный прогресс клуба. Ближайший план – получить повышение в высший дивизион к концу этого сезона, но в долгосрочной перспективе проект предполагает квалификацию в Лигу чемпионов. Для достижения этой цели клубу могут предоставить бюджет размером от 100 до 200 миллионов евро, сообщает L’Équipe.

Сегодня стало известно, что новым главой футбольного направления «Ред Булл» назначен экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Он приступит к работе в новой должности с 1 января.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
logoЮрген Клопп
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