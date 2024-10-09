«Ред Булл» может купить «Париж» вместе с семьей Арно. Клубу Лиги 2 могут выделить 100-200 млн ради попадания в ЛЧ

«Ред Булл» может приобрести футбольный клуб «Париж».

Согласно данным L’Équipe, клуб может быть приобретен компанией «Ред Булл» и семьей Арно, которые ранее работали вместе в «Формуле-1». Как полагают, нынешний президент и основной акционер команды Лиги 2 Пьер Ферраччи готовит себе преемников.

Если клуб будет продан, Ферраччи сохранит 30% своих акций до 2027 года, когда, как сообщается, он планирует уйти от дел. Ожидается, что «Ред Булл» получит 15% акций, а семья Арно, владеющая LVMH (LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton – французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши) станет новым основным акционером, купив около 55–56% акций.

Потенциальные владельцы надеются на существенный прогресс клуба. Ближайший план – получить повышение в высший дивизион к концу этого сезона, но в долгосрочной перспективе проект предполагает квалификацию в Лигу чемпионов. Для достижения этой цели клубу могут предоставить бюджет размером от 100 до 200 миллионов евро, сообщает L’Équipe.

Сегодня стало известно , что новым главой футбольного направления «Ред Булл» назначен экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп . Он приступит к работе в новой должности с 1 января.