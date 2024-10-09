Клопп станет руководителем футбольного направления в «Ред Булл». Он может уйти досрочно, если будет приглашение от сборной Германии (Sky)

Юрген Клопп станет руководителем футбольного направления в компании «Ред Булл».

По данным Sky Sports, немецкий специалист уже подписал долгосрочный контракт и приступит к работе с 1 января 2025 года.

В новой должности 57-летний Клопп будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл» (куда в том числе входят немецкий «Лейпциг », австрийский «Зальцбург », американский «Нью‑Йорк Ред Буллс»).

Отмечается, что в его контракте есть опция досрочного расторжения в случае приглашения возглавить сборную Германии.

Летом Клопп покинул «Ливерпуль », главным тренером которого был с октября 2015 года. Немец привел клуб к победам в чемпионате Англии, Кубке и Суперкубке страны, Кубке английской лиги (дважды), а также Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

После отставки он сказал, что в ближайшее время не намерен возвращаться к тренерской работе.