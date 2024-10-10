Хоселу об Анчелотти в «Реале»: «Сейчас сомневаться в нем было бы ошибкой. Он лучший тренер в мире и обязательно вытащит команду. Будет еще больше титулов»

Хоселу считает Карло Анчелотти лучшим тренером в мире.

Экс-игрок прокомментировал критику в адрес главного тренера на фоне последних матчей команды, в частности, поражения от «Лилля» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Сейчас сомневаться в Анчелотти было бы ошибкой. Я думаю, он знает, что в сезоне будут моменты, когда ситуация будет не очень хорошей. Такое случается в любом клубе мира, и у него как тренера, и у его штаба есть необходимые условия, чтобы спокойно справиться с этой ситуацией, перейти в наилучшее состояние.

Он точно сможет вытащить команду, на данный момент он лучший тренер в мире, и собирается добиться лучших результатов от всех игроков.

Я уверен, что он завоюет еще больше титулов», – заявил экс-игрок «Реала », выступающий за катарскую «Аль-Гарафу».