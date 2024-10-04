Анчелотти о нехватке Крооса: «Я так не считаю. Хороший пас есть у Модрича, Камавинга, Вальверде, Беллингема. Тчуамени важен для «Реала» в обороне»
Карло Анчелотти высказался о нехватке игрока в «Реале» типажа Тони Крооса.
«Я не считаю, что его не хватает. У Модрича хороший пас, у Камавинга хороший пас, у Вальверде хороший пас, у Беллингема хороший пас.
Тчуамени является ключевым для нас в оборонительном аспекте», – сказал главный тренер «Реала».
Тони Кроос: «Люди делают вид, что со мной «Реал» выигрывал все матчи со счетом 4:0. Не хочу слышать, что команде меня не хватает – это неуважение к действующим игрокам»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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