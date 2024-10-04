Карло Анчелотти: «Реал» сильнее, чем когда-либо. Поражение от «Лилля» может стать отличной возможностью, если правильно отреагировать. Мы на верном пути»

Карло Анчелотти считает, что поражение от «Лилля» даст «Реалу» нужный настрой.

«Сливочные» прервали 36-матчевую серию без поражений , уступив «Лиллю » (0:1) в Лиге чемпионов.

«Это поражение может стать отличной возможностью, если мы сможем правильно отреагировать. Команда не хотела проигрывать. Мы отдали все и боролись до конца. Реакция была хорошей. Мы на правильном пути. Мы сильнее, чем когда-либо.

Я к этому [критике] уже привык, я совсем не волнуюсь. Единственное, что меня беспокоит, – тот факт, что нам нужно играть лучше. Мы согласны, что нам не хватает интенсивности. Мяч должен быстрее попадать к нашим нападающим.

В Ла Лиге мы все еще непобедимы, и нам нужно продолжать в том же духе. Сейчас мы опечалены, но рано или поздно мы найдем решения», – заявил главный тренер «Реала ».