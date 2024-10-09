Меньян разочарован решением Дешама сделать временным капитаном Франции Тчуамени, а не его. Против голкипера могла сыграть речь с критикой команды после 1:3 от Италии в сентябре

Майк Меньян расстроен тем, что не стал временным капитаном сборной Франции.

Капитан французской национальной команды Килиан Мбаппе пропустит октябрьские матчи Лиги наций из-за повреждения, а Антуан Гризманн, исполнявший обязанности вице-капитана, завершил карьеру в сборной.

В завтрашнем матче против сборной Израиля с капитанской повязкой на поле выйдет Орельен Тчуамени.

Как сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport, Меньян считался одним из фаворитов на роль временного капитана в отсутствие Мбаппе. Однако в конечном итоге Дидье Дешам не включил его в список кандидатов на эту роль, назвав претендентами на капитанскую повязку Тчуамени, Ибраима Конате и Жюля Кунде . По данным L’Equipe, решение главного тренера разочаровало Меньяна.

Отмечается, что на решение Дешама могла повлиять речь Меньяна в раздевалке после поражения от Италии (1:3) в сентябре – тогда голкипер «Милана» упрекнул партнеров по сборной в «недостатке стараний» и плохой физической форме, а также раскритиковал коллективный настрой команды. Главный тренер сборной Франции решил не отдавать Меньяну капитанскую повязку, поскольку речь голкипера могла «бросить тень» на остальных игроков, включая Мбаппе.