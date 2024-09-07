Меньян в двухминутной речи раскритиковал настрой сборной Франции после 1:3 от Италии. После этого никто из его партнеров «не осмелился заговорить» (L’Equipe)

Теги Милан Сборная Франции по футболу Сборная Италии по футболу серия А Италия Антуан Гризманн Майк Меньян Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Майк Меньян жестко раскритиковал партнеров по сборной Франции.

Команда Дидье Дешама уступила сборной Италии со счетом 1:3 в первом туре группового этапа Лиги наций. 

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, после игры вратарь «Милана» одним из первых пришел в раздевалку и сразу же начал выражать свое недовольство. Однако особенно резкую критику он озвучил только тогда, когда все в помещении собрались все игроки. 

Утверждается, что Меньян упрекнул партнеров в «недостатке стараний» и плохой физической форме. Также в своей двухминутной речи Майк раскритиковал коллективный настрой, заявив, что, хотя в сборную Франции попали бы только два игрока сборной Италии, именно «скуадра адзурра» продемонстрировала желание выиграть матч и агрессию.

После этого никто из партнеров голкипера «не осмелился заговорить». В раздевалке воцарилась тишина, и ни капитан Килиан Мбаппе, ни вице-капитан Антуан Гризманн не обращались к команде.

3 комментария
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Если бы такую речь толкнули Бартез или Льорис, их бы сходу объявили расистами.
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Меньян сам заметно стало хуже в последние 2 сезона
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