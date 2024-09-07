Меньян в двухминутной речи раскритиковал настрой сборной Франции после 1:3 от Италии. После этого никто из его партнеров «не осмелился заговорить» (L’Equipe)
Майк Меньян жестко раскритиковал партнеров по сборной Франции.
Команда Дидье Дешама уступила сборной Италии со счетом 1:3 в первом туре группового этапа Лиги наций.
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, после игры вратарь «Милана» одним из первых пришел в раздевалку и сразу же начал выражать свое недовольство. Однако особенно резкую критику он озвучил только тогда, когда все в помещении собрались все игроки.
Утверждается, что Меньян упрекнул партнеров в «недостатке стараний» и плохой физической форме. Также в своей двухминутной речи Майк раскритиковал коллективный настрой, заявив, что, хотя в сборную Франции попали бы только два игрока сборной Италии, именно «скуадра адзурра» продемонстрировала желание выиграть матч и агрессию.
После этого никто из партнеров голкипера «не осмелился заговорить». В раздевалке воцарилась тишина, и ни капитан Килиан Мбаппе, ни вице-капитан Антуан Гризманн не обращались к команде.