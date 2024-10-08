Вальверде о Мбаппе: «Люди говорили, что с ним в «Реале» будут конфликты. Килиан заставил их замолчать, потрясающий игрок и человек»
Федерико Вальверде заявил, что Килиан Мбаппе заставил замолчать критиков.
«Мбаппе – потрясающий игрок и человек. Мы рады видеть его в «Мадриде».
Люди говорили, что он не сможет перейти в «Реал», что возникнут конфликты... Он заставил замолчать всех и доказал, что он действительно прекрасный человек», – сказал хавбек «Мадрида» Вальверде в интервью France Football.
Мбаппе летом перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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