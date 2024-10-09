Кунде о критике игроков Франции за образы: «Не стоит воспринимать такую мелочь всерьез. На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю»
Жюль Кунде ответил на критику образов футболистов сборной Франции.
В понедельник защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве, закрывающей все лицо, и объяснил это решение желанием посоревноваться с Жюлем Кунде.
Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал футболистов и посоветовал им приезжать в сборную в спортивных костюмах: «Цирк, в сборной есть рамки. Дешам закрывает глаза на приезд игроков, а вскоре закроет и на тренировки».
«Да ладно, господа, не стоит воспринимать всерьез такую мелочь. Перед лицом такой доброты у нас больше нет выбора...
Обещаю, что на следующий сбор команды мы все приедем в спортивных костюмах и бутсах, и не забудем надеть парку, если будет дождь», – написал в твиттере защитник сборной Франции и «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Жюля Кунде
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