Кунде о критике игроков Франции за образы: «Не стоит воспринимать такую мелочь всерьез. На следующий сбор все приедем в спортивных костюмах и бутсах, обещаю»

Жюль Кунде ответил на критику образов футболистов сборной Франции.

В понедельник защитник «Ливерпуля » Ибраима Конате прибыл в расположение сборной в светло-зеленой балаклаве , закрывающей все лицо, и объяснил это решение желанием посоревноваться с Жюлем Кунде .

Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал футболистов и посоветовал им приезжать в сборную в спортивных костюмах: «Цирк, в сборной есть рамки. Дешам закрывает глаза на приезд игроков, а вскоре закроет и на тренировки».

«Да ладно, господа, не стоит воспринимать всерьез такую мелочь. Перед лицом такой доброты у нас больше нет выбора...

Обещаю, что на следующий сбор команды мы все приедем в спортивных костюмах и бутсах, и не забудем надеть парку, если будет дождь», – написал в твиттере защитник сборной Франции и «Барселоны».