Лапорт о выборе сборной Испании, а не Франции: «Это связано с личными отношениями. У меня с Дешамом было несколько неприятных разговоров»

Эмерик Лапорт рассказал, почему выбрал сборную Испании, а не Франции.

Защитник провел более 50 матчей за молодежные сборные Франции, но так и не вышел на поле в составе основной команды. В 2021-м Лапорт дебютировал за Испанию и стал чемпионом Европы в 2024 году.

«Это было связано с личными отношениями, которые не сложились. Я не мог больше ждать. Годы шли, и, в конце концов, у Франции всегда был один и тот же тренер.

Если я хотел играть на международных соревнованиях, мне нужно было принимать решение, и я его принял. Сегодня я очень счастлив и прекрасно чувствую себя в сборной Испании . Она мне подходит, в том числе и в плане характера.

У нас с Дешамом состоялось несколько разговоров, которые были не самыми приятными. Все кончено, я больше не думаю об этом», – сказал защитник «Аль-Насра » Эмерик Лапорт в интервью RMC Sport.

Лапорт о плотном календаре: «Забастовка – единственное решение, которое видят игроки. Футбол ориентирован на финансы, а не на заботу об игроках»