Лапорт о выборе сборной Испании, а не Франции: «Это связано с личными отношениями. У меня с Дешамом было несколько неприятных разговоров»
Защитник провел более 50 матчей за молодежные сборные Франции, но так и не вышел на поле в составе основной команды. В 2021-м Лапорт дебютировал за Испанию и стал чемпионом Европы в 2024 году.
«Это было связано с личными отношениями, которые не сложились. Я не мог больше ждать. Годы шли, и, в конце концов, у Франции всегда был один и тот же тренер.
Если я хотел играть на международных соревнованиях, мне нужно было принимать решение, и я его принял. Сегодня я очень счастлив и прекрасно чувствую себя в сборной Испании. Она мне подходит, в том числе и в плане характера.
У нас с Дешамом состоялось несколько разговоров, которые были не самыми приятными. Все кончено, я больше не думаю об этом», – сказал защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт в интервью RMC Sport.
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