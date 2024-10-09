Кастаньо о «Зените»: «Краснодар» готов к борьбе. Идем шаг за шагом»

Кевин Кастаньо заявил, что «Краснодар» готов побороться с «Зенитом» в Мир РПЛ.

«Борьба с «Зенитом »? Это серьезный соперник, но мы готовы к борьбе. Идем шаг за шагом», – сказал полузащитник «Краснодара ».

По итогам 11 туров «Краснодар » лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Быки», набравшие 27 очков, по дополнительным показателям опережают «Локомотив». «Зенит» с 26 очками идет на третьем месте.