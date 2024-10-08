Канчельскис о лидерстве «Краснодара»: «Важно не то, как ты начал, а как закончил. «Зенит» все равно станет чемпионом»

Андрей Канчельскис высказался о лидерстве «Краснодара» в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 11 туров и опережая «Локомотив» благодаря победе в личной встрече. Третьим идет «Зенит» с 26 баллами.

«Не могу сказать, сможет ли Мусаев сделать «Краснодар» чемпионом. Знаю, что «Зенит » займет первое место в конце сезона.

Удивляет ли игра «Краснодара »? Важно не то, как ты начал, а как закончил. Считаю, что «Зенит» все равно станет чемпионом», – сказал бывший полузащитник сборной России.