«Зенит» станет чемпионом, других претендентов нет. «Краснодар» и «Локомотив» – главные претенденты на 2-е место». Наумов об РПЛ

Николай Наумов назвал «Зенит» единственным претендентом на победу в РПЛ.

После 11 туров в чемпионате лидируют «Краснодар » и «Локомотив », набравшие по 27 очков. Клуб из Санкт-Петербурга расположился на третьей строчке – 26 баллов.

«ЦСКА не является претендентом на чемпионство. У нас только один претендент на чемпионство – «Зенит », других нет. «Краснодар» и «Локомотив» – главные претенденты на второе место.

Может, я шокирую, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что «Зенит» станет чемпионом. Не может такой большой состав проиграть чемпионство на длинной дистанции.

Команда может провалить один матч, но на длинной дистанции будет меньше срывов, чем у других клубов», – сказал бывший президент «Локомотива» Николай Наумов .

Александр Алаев: «РПЛ входит в топ-10 лиг. Я смотрю ЛЧ – наши из топ-5 выступали бы точно не хуже, брали бы очки, а не проигрывали крупно»