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  • Семин об РПЛ: «Все хотят конкуренции с «Зенитом». Сейчас с одной стороны «Краснодар» и «Локо», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Будут конкурировать до решающих матчей»
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Семин об РПЛ: «Все хотят конкуренции с «Зенитом». Сейчас с одной стороны «Краснодар» и «Локо», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Будут конкурировать до решающих матчей»

Юрий Семин назвал лучших тренеров Мир РПЛ в сентябре.

«На мой взгляд, на первом месте Мусаев, на втором – Галактионов, на третьем – Семак. Всегда ставлю тренеров согласно расположению клуба в турнирной таблице. Эти команды имеют хорошие шансы, чтобы возглавлять чемпионат.

Все же хотят конкуренции с «Зенитом», вот сейчас смотрите, какая конкуренция у них. С одной стороны – «Краснодар» и «Локомотив», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Эта группа будет конкурировать до самых решающих матчей», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoЮрий Семин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoМихаил Галактионов
logoМурад Мусаев
logoСпорт-Экспресс
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