Юрий Семин назвал лучших тренеров Мир РПЛ в сентябре.

«На мой взгляд, на первом месте Мусаев , на втором – Галактионов , на третьем – Семак . Всегда ставлю тренеров согласно расположению клуба в турнирной таблице. Эти команды имеют хорошие шансы, чтобы возглавлять чемпионат.

Все же хотят конкуренции с «Зенитом », вот сейчас смотрите, какая конкуренция у них. С одной стороны – «Краснодар » и «Локомотив», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Эта группа будет конкурировать до самых решающих матчей», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».