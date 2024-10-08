Семин об РПЛ: «Все хотят конкуренции с «Зенитом». Сейчас с одной стороны «Краснодар» и «Локо», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Будут конкурировать до решающих матчей»
Юрий Семин назвал лучших тренеров Мир РПЛ в сентябре.
«На мой взгляд, на первом месте Мусаев, на втором – Галактионов, на третьем – Семак. Всегда ставлю тренеров согласно расположению клуба в турнирной таблице. Эти команды имеют хорошие шансы, чтобы возглавлять чемпионат.
Все же хотят конкуренции с «Зенитом», вот сейчас смотрите, какая конкуренция у них. С одной стороны – «Краснодар» и «Локомотив», с другой – ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Эта группа будет конкурировать до самых решающих матчей», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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